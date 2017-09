June fra Vestnes vant Skamløs-prisen

Mandag ble Skamløsdagen arrangert av Sex og samfunn på riksscenen i Oslo. Dagen ble avsluttet med utdeling av Skamløsprisen 2017. Skamløsprisen går til enkeltpersoner eller organisasjoner som jobber for å fjerne skam.

– Det er bare et halvt år siden vi startet. Og vi følte oss som vinnere bare ved å komme som topp ti, så dette er utrolig, sier June Holm til Side2.

Hun deler prisen sammen med Andrea Voldum, som var med å starte stiftelsen i februar. Voldum understreker at prisen var veldig uventet.

Stiftelsen Vi tror deg jobber med å forebygge voldtekter, avdekke seksuelle forbrytelser og overgrep, styrke voldtektsofres rettssikkerhet og ivareta både voldtektsofre og pårørende.

– Dette sier litt om hvor mye dette betyr ikke bare for oss, men også for andre. Det er kjekt å få den bekreftelsen, sier Andrea Voldum.

Vil engasjere

– Vi har veldig lyst til å engasjere politikere. Vi savner egentlig at de engasjerer seg. Vi vil gjerne at flere skal få dette som en hjertesak sånn som vi har, for det er så viktig - det er et samfunnsproblem, sier June Holm til Side2.

Juryen til Skamløsprisen besto av Else Kåss Furuseth, Kathrine Aspaas, Rahman Chaudry, Nils Bech, Sophie Elise Isachsen, Isak Byomstad, Maria Røsok.

De to andre finalistene i konkurransen om Skamløsprisen var Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl, forfattere og myteknusere, samt Sofie Frost, forfatter og skuespiller.