I år dropper Ap-veteranen å stemme Arbeiderpartiet

Han har vært samferdselsminister i Nordlis Ap-regjering, han har vært stortingsrepresentant og en sentral mann for Arbeiderpartiet siden 1950-tallet. I år får ikke Arbeiderpartiet hans stemme.

Det tidligere redaktøren Asbjørn Jordahl går i et leserinnlegg i Tidens Krav ut og sier at alt håp nå er ute for Kristiansund sykehus. Det er konklusjonen han trekker etter at Jonas Gahr Støre har kommet med finansieringspakken som endrer rammene for nye investeringslån fra 70 til 80 prosent.

– Det har den mest aktuelle konsekvens at finansieringen av nye Molde sykehus er over de store vanskelighetene som revisor John A. Ødegård beskrev i en artikkel i Tidens Krav mandag, skriver Jordahl i innlegget i avisa han var redaktør for i en årrekke.

«Med dette utspillet fra partileder Jonas Gahr Støre er alt håp om å berge Kristiansund sykehus ute. Jeg hadde tro på, i det minste håp om at Arbeiderpartiet, etter en maktovertakelse, ville reagere annerledes og finne en mer økonomisk, helsepolitisk og rettferdig ordning i sykehuskrisen for vår del av fylket. Det håpet brast og da vil jeg beklage at jeg, i min tro på Arbeiderpartiet, kan ha forledet noen velgere til å stemme på Arbeiderpartiets liste ved dette valget. Denne troen er nå forduftet. Arbeiderpartiet har ved sitt siste utspill stilt seg i front for å redusere sykehustilbudet for en stor del av Nordmøres befolkning.» skriver Ap-veteranen.

– Nå er sjukehuset trygt Arbeiderpartiet lover 470 millioner kroner i friske penger til Helse Møre og Romsdal

Jordahl konkluderer med at han ikke vil bruke Arbeiderpartiets liste ved dette valget.

Han vil imidlertid ikke si hvem han vil stemme på.

– Jeg vil vokte meg vel for å komme med en ny anbefaling, skriver Jordahl.