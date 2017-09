Flere stemmer på forhånd

Stadig flere velger å stemme i god tid før valgdagen.

– Vi er godt i gang med forhåndsstemminga her på rådhuset, forteller Marianne Lianes i politisk sekretariat i Molde kommune.

Hun forteller at per tirsdag morgen er det mottatt 3535 stemmer, mot 4156 totalt forrige stortingsvalg.

Av de 3500 stemmene er rundt 300 stemmer til andre kommuner.

– Vi oppfordrer alle til å bruke denne muligheten. Dette er en gylden mulighet for alle som oppholder seg utenfor hjemkommunen sin, for eksempel studenter som bor i Molde, forteller Lianes i en pressemelding fra Molde kommune..

Åpent søndag

Skal du forhåndsstemme, er fristen førstkommende fredag. Valglokalene i rådhuset tar imot stemmer fra klokka 8.00 til 15.30.

Selv om valgdagen er mandag 11. september, er det mulig å stemme på rådhuset også søndag. Valglokalet er åpent fra 15.00 til 19.00.

– Vi ønsker også å minne om at på valgdagen kan du stemme i det valglokalet du ønsker, du er ikke nødt å stemme i kretsen du hører til, sier Lianes.

Husk valgkort!

Mandag 11. september er valglokalene åpne fra kl. 09.00-20.00. Unntaket er Sekken krets der valglokalet har åpent fra kl. 14.00- 19.00.

– Nytt av året er at det i alle valglokaler brukes EVA – et elektronisk valgadministrativt system. Det gjør at funksjonærene kan scanne valgkortet ditt, og denne registreringa vil gi bedre flyt i valglokalet og forhåpentligvis gå raskere, forteller Lianes i politisk sekretariat.

Hun understreker at du må ha med foto-legitimasjon selv om du har med valgkort.

– Ingen får stemme uten å ha med seg legitimasjon. Men har du i tillegg valgkort så går det raskere, så det oppfordrer vi til, sier hun.

Stemmer hjemme

Torsdag og fredag vil et korps reise hjem til dem som av forskjellige grunner ikke kommer seg til valglokalet.

– Fristen for å søke om å stemme hjemme er onsdag, men vi strekker oss så langt vi kan for å hjelpe flest mulig. Vi kan ikke love å komme hjem til dem som søker for seint, men vi skal prøve.

De som ønsker å stemme hjemmefra kan ringe Molde kommune, eller søke via søknadsskjema på kommunens hjemmeside.