De blåblå tapte mest i skolevalgene i Molde

Frp og Høyre taper terreng på skolevalgene i Molde. Over 1300 elever stemte i skolevalgene ved de tre videregående skolene i byen, og den kraftige blåblå bølgen fra skolevalget i 2013 er over. Høyre befester riktignok posisjonen som største parti på alle skolene, men det er atskillig jevnere enn det var for fire år siden.

Grønn bølge på Molde vgs

På Molde vgs er framgangen til Miljøpartiet De Grønne mest iøynefallende. Fra en anonym tilværelse på 2,6 forrige stortingsvalg, er de nå oppe på 16,4. Også SV gjør et kraftig byks . Høyre nesten halveres, mens det også er litt uvanlig i år at også Ap går tilbake i forhold til skolevalget for fire år siden.

Molde vgs hadde en valgdeltakelse på 79,1 prosent.

Skolevalg Molde vgs Parti 2017 2013 Endring Rødt 5,5 1,9 3,6 SV 16,9 6 10,9 Ap 13,2 18,2 -5 Sp 2,5 1,7 0,8 MDG 16,4 2,6 13,8 KrF 1,6 2,2 -0,6 Venstre 10 10,7 -0,7 Høyre 22,6 43,1 -20,5 Frp 6,6 8,4 -1,8 Pensjonist 0,4 0 0,4 Kystpartiet 0,2 0,9 -0,7 Demokratene 0,2 0,2 0 De kristne 0,5 1 -0,5 Liberalistene 3,2 0 3,2 Nordmørslista 0 0 0 Alliansen 0,2 0 0,2 Totalt 561 godkjente stemmer, 31 blanke

Frp taper mest

På Romsdal vgs er Frp den store taperen i forhold til valget for fire år siden. Den gangen gjorde Frp et brakvalg blant elevene og var største parti. Høyre har overtatt den posisjonen sjøl om også de får en nedgang i årets skolevalg.

Venstre er den store vinneren og får hele 17,1 prosent. Arbeiderpartiet får bare en liten økning, mens Rødt og Senterpartiet kan notere seg bra framgang.

I 2013 fikk Piratpartiet 8 prosent av stemmene på Romsdal vgs – de er ikke på valg i år.

Skolevalg Romsdal vgs Parti 2017 2013 Endring Rødt 8,7 2,9 5,8 SV 4,9 1,2 3,7 Ap 13,9 12,1 1,8 Sp 9,1 3,5 5,6 MDG 2,5 2,4 0,1 KrF 0,9 1,6 -0,7 Venstre 17,1 2,9 14,2 Høyre 24,1 29,3 -5,2 Frp 13 31,7 -18,7 Pensjonist 3,4 0 3,4 Kystpartiet 0,7 1,9 -1,2 Demokratene 0 1 -1 De kristne 0,4 1,4 -1 Liberalistene 0,7 0 0,7 Nordmørslista 0 0 0 Alliansen 0,3 0 0,3 Totalt 668 godkjente stemmer, 43 blanke/ugyldige

Romsdal videregående skole hadde en valgdeltakelse på hele 92,5 prosent under årets skolevalg. Rektor, Ivar Rød, er kjempefornøyd med det høye tallet, og sier dette er noe skolen har jobbet for.

–Vi har bestandig tatt skolevalget seriøst, men i år har vi vært ekstra opptatt av at elevene skal ta det alvorlig. Likevel er vi overrasket over at tallet er såpass høyt. Det er også få «tullestemmer.» De aller fleste elever har tatt gjennomtenkte valg, sier han.

Rød forteller at det har vært viktig for skolen å gjøre elevene oppmerksomme på skolevalgets betydning.

– Det er ikke bare på liksom. Valgene de tar er med på å påvirke politikerne våre. Resultatet fra skolevalget gjør at politikerne må ta ansvar. Det viser hvor ungdommen står. Det er også utrolig viktig at elevene får øve på demokrati og demokratiforståelse, sier han.

– Nå håper jeg alle stemmeberettigete tar skolevalgets høye valgdeltakelse til etterretning. Se til ungdommen, sier Rød.

Høyre klart størst

På Akademiet i Molde er Høyre mer enn dobbelt så stor som neste parti, men også de må tåle kraftig nedgang.

SV, Venstre og Arbeiderpartiet går kraftig fram og havner helt likt.