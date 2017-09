Båt med to personer grunnstøtte

Klokka 01.44 fikk Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS) melding om at to personer var grunnstøtt og at båten var gått ned.

Båten sto fast på et skjær utenfor Øksenvåg, da den sendte mayday-melding. Flere båter gikk mot området, og et helikopter ble sendt fra Ørlandet flystasjon.

HRS meldte 02:22 at en fiskebåt var først på stedet, og fikk de to personene ombord og fikk brakt dem i sikkerhet. De ble tatt med til Kristiansund for helsesjekk.

Årsaken til grunnstøtinga er ikke kjent, men de to personene sto på et skalpeskjær med vann til knærne. Presis forklaring på hvor grunnstøtinga skjedde gjorde at redninga gikk rimelig raskt.