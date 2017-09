Vil stemme for statsbudsjettet de er minst mot

– Vi kan komme til å stemme for et statsbudsjett vi ikke liker, sa MDG-leder Rasmus Hansson under partilederutspørringen på NRKs Politisk kvarter mandag morgen.

Det innebærer at MDGs ultimatum om stans i all ny oljeleting kan bli opphevet når det kommer til avstemning om statsbudsjettet.

– MDG stiller som absolutt ultimatum stans i all ny oljeleting. Får vi ikke gjennomslag for det i en regjering eller en samarbeidsavtale, så blir vi sittende i opposisjon. Da vil vi forhandle med dem som sitter i regjering, inklusive forhandlinger om statsbudsjett. Så vil vi stemme for det statsbudsjettet som er minst dårlig eller mest grønt av det som blir lagt fram. Da kan vi bli nedstemt på vårt primære forslag, og så vil vi stemme subsidiært for et statsbudsjett vi ikke liker, sa Hansson under utspørringen.

På spørsmål om vern av Lofoten «og litt til» da vil være tilstrekkelig for å få MDGs støtte, sa Hansson at dersom MDG kommer på vippen etter stortingsvalget, så kan det påvirke politikken.

– Vi kommer til å bruke alle muligheter for å få gjennomslag. Det gjelder også om vi ikke kommer i regjering eller blir med i en samarbeidsavtale. Vi selger oss ikke billig, men vi respekterer det parlamentariske demokratiet, sa Hansson.

Han la til at MDG vil kaste Fremskrittspartiet ut av regjering, og dernest presse en Ap-basert eller en Høyre-basert regjering til «å føre en ekstremt mye mer miljøbasert politikk enn i dag».