Stakk av fra MC-velt

Politi og ambulanse rykket mandag ettermiddag ut etter melding om at en motorsykkel hadde veltet ved Eidemskrysset i Fræna.

To personer var involvert i ulykka, en av dem har stukket fra stedet, opplyser politiet.

- Den andre person er igjen, vedkommende er ikke alvorlig skadd, ifølge politiet.

- Det er uklart hvem av de to som var fører og hvem som var passasjer, opplyser Ole Wulvik ved politiets operasjonssentral til Rbnett ved 16.15-tida.

- Vi er fremdeles på stedet, og leter etter den som stakk av. Vi antar at det er noe mistenkelig her, det er nok en grunn til at vedkommende har stukket av, sier Wulvik.

Politiet kjenner identiteten til begge de involverte. Det gjelder to lokale menn, en i 30-åra og en i 40-åra.

Det var ingen andre kjøretøy involvert da motorsykkelen veltet.

Melding om ulykka kom 15.27.

Saka blir oppdatert.