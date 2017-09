Oppretter sak mot bussjåfør

Politiet rykket mandag ettermiddag ut, da elever meldte at sjåføren på en skolebuss fra Atlanten videregående skole i Kristiansund til Brattøya nektet å slippe dem av.

- Det viste seg at bussjåføren hadde blitt irritert over misbruk av stoppknappen, og bestemte seg for å kjøre til enden av ruta uten å stoppe. Undervegs ble noen av elevene engstelig, så vi tok situasjonen på alvor, sier Ole Wulvik ved politiets operasjonssentral til Rbnett.

Det skal ha vært et titalls elever på bussen, alle elever ved Atlanten videregående skole.

Politiet fant bussen på Brattøya, der den hadde endestasjon, da var alt rolig.

Det blir opprettet sak mot sjåføren, opplyser politiet.