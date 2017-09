Avis: 16 år gammel skolejente knivstukket foran medelever

Avisen har snakket med innsatsleder i politiet, Arne Guddal, som sier jenta ble oppsøkt i klasserommet av en gutt eller mann. Vedkommende havnet i en eller annen form for konfrontasjon med henne, men ble fjernet av jentas medelever, ifølge innsatslederen.

Kort tid etter dette returnerte vedkommende til klasserommet. Da gikk han til angrep på jenta og knivstakk henne flere ganger i overkroppen, ifølge Drammens Tidende.

Det er foreløpig ikke avklart om gjerningsmannen også er elev på skolen. Minst ti elever skal ha vært vitne til hendelsen, og ifølge Guddal er elever og lærere sterkt preget.

Politiet meldte ved 11-tiden mandag via Twitter at de hadde kontroll på situasjonen, og at de hadde pågrepet gjerningsmannen etter en kort politijakt.

Ifølge Guddal ble gjerningspersonen bitt av en politihund under pågripelsen. Kniven som ble brukt i klasserommet er funnet og beslaglagt. Foreløpig er skadeomfanget ukjent.

– Skadeomfanget til den skadde er uavklart. Det er ikke opplysninger om at andre enn den skadde og gjerningsmann er involvert, skriver politiet.