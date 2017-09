– Alle kan ikke angre

Kristiansund: Det var Senterpartiets 2.-kandidat i Møre og Romsdal, Geir Inge Lien, som under en politisk debatt på Syltemartnan i Tresfjord for vel ei uke siden tok opp spørsmålet om kommunesammenslåing. Lien mente at kommuner som var slått sammen med tvang, skulle slippe sammenslåing, men Lien ville også at kommuner som frivillig har gått sammen, skal kunne oppløse sammenslåingen dersom det blir flertall i kommunestyrene for det.

– Storkommunen Romsdal neste Geir Inge Lien (Sp) frykter ny runde med sammenslåing av kommuner.

Da Romsdals Budstikke spurte Ap-leder Jonas Gahr Støre om hva hans parti vil gjøre med sammenslåtte kommuner, var svaret ikke til å misforstå:

– Tvang er et dårlig utgangspunkt for samarbeid. Vi vil derfor lytte til kommuner som er slått sammen med andre kommuner mot sin vilje, sier Støre.

– Hva mener du om at kommuner som har gått frivillig sammen med andre, skal kunne angre seg og bryte ut av samarbeidet?

– Det er ikke vår vilje. Nå må vi forholde oss til kommunestyrene som har ansvaret her og nå. Vi kan ikke tenke at nye kommunestyrer kan ha andre oppfatninger. På et tidspunkt må en beslutning være en beslutning. Kommuner som frivillig har slått seg sammen, skal forbi i den sammenslåtte kommunen, sier Jonas Gahr Støre.