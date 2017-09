Satt fast på fjell i Rauma

Sent lørdag kveld tok to klatrere i på veg ned fra Hornaksla i Rauma kontakt med politiet. De to klatrerne hadde kilt fast et sikringstau og fikk derfor ikke rappellert ned fra fjellet.

De to klatrerne hadde imidletid med seg nok mat og var godt kledd. Klatrerne ble i samtale med politiet enig om å overnatte på fjellet og vente på dagslys.

I åtte-tida søndag morgen skal klatrerne ha fortalt at de var i fin form og at de nå hadde fått tauet løs. De to klatret ned på egenhånd.