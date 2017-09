Lagde bråk på flygning til Molde

Klokka 15.05 søndag ettermiddag meldte politiet via Twitter om en aggressiv person på Molde lufthavn Årø.

– Det er snakk om ei kvinne som har ankommet Molde med fly, og hun skal ha vært utagerende mot flypassasjerer og crew under flyturen til Molde. Vi har fått inn melding om at politiet har kontroll på situasjonen, men flere detaljer foreligger ikke for øyeblikket, sier Frode Gjøsund, operasjonsleder ved operasjonssentralen til Møre og Romsdal politidistrikt.

Saka oppdateres.