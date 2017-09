Erna lanserte nytt verktøy for havnæringene i Ålesund

(Smp.no): Statsminister Erna Solberg og parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik i Frp presenterer et nytt test- og demonstrasjonsprogram for maritim og marin næring.

Nyheten om at det bevilges 30 millioner kroner til dette programmet, ble sluppet ved Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund søndag formiddag.

Fødselshjelp til ny teknologi

Programmet skjer over samme lest som forskningsrådets Demo2000-program - som skal bidra til å utvikle og eksportere ny teknologi - og som har vært til nytte for oljenæringene.

Det nye tiltaket blir kalt «Demo Hav».

– «Demo Hav»-satsingen vil gjøre det lettere å få den første brukeren av nye løsninger. Dette vil spesielt gjelde for små og mellomstore bedrifter, sa statsministeren da hun presenterte tiltaket.

Nesvik påpekte at det dreide seg om å ta i bruk framtidas kunnskap.

– Det er alltid skepsis til den første som tar i bruk en teknologi. Ofte sier man at man «vil vente litt» til teknologien er kvitt barnesykdommene. Men noen må ta det første steget og nå gir regjeringen et nytt verktøy til næringene for å tørre å satse, utdyper Nesvik.

Et slikt type tiltak har vært etterlyst fra næringslivet, blant annet av Kjersti Kleven allerede høsten 2015.

– Må begynne et sted

Statsministeren kunne fortelle at det øremerkes 30 millioner kroner til satsingen. Det dreier seg om såkalt friske penger over statsbudsjettet til neste år.

Solberg trakk fram den store betydningen havbaserte næringer har, og som står for over 70 prosent av eksporten. I tillegg trakk hun fram tidligere tiltak mot havnæringene og vinterens lansering av havstrategien.

– Vi hadde en stor prosess da vi jobbet med dette og et slikt tiltak er blant tingene som har vært etterlyst, påpeker Solberg overfor smp.no.

Den umiddelbare responsen blant næringsfolkene på NMK var at satsingen på 30 millioner kroner var i minste laget.

– Vi må begynne et sted og nå starter vi med å lage en modell også får vi et instrument vi kan bruke mer etter hvert, svarer statsministeren til dette.

Denne saka ble først publisert av Sunnmørsposten.