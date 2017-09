Ringte politiet for å finne igjen kjæresten

02.46 natt til lørdag kontaktet en mann politiet på vegne av en fortvilt kamerat. Han hadde leita etter samboeren sin i over en time uten å finne henne. Politiet bisto i leitingen etter samboeren, og da klokka var 03.14 var hun kommet til rette. Men da var plutselig ikke kjæresten å finne.

– Det er slikt som av og til skjer på nattestid. Politiet bisto i leitinga etter mannens samboer, og da hun var funnet, var han borte. Mannen som hadde ringt politiet på vegne av kameraten, og samboer til sistnevnte ble kjørt til felles venner. Politiet ble ikke kontaktet flere ganger, så vi får håpe og tro at det ordnet seg, og at paret ble gjenforent. Det er i hvert fall bra at folk har hjelpsomme venner, sier operasjonsleder ved Nordmøre og Romsdal politidistrikt, Frode Gjøsund.

Ellers har det vært ei stille natt med få hendelser i området vårt.

Klokka 01.28 kontaktet en mann politiet for å få hjelp til å hente ut eiendeler hos ei kvinne. Men hun ville ikke åpne døra, og mannen fortalte politiet at han ville prøve igjen lørdag.