Funn fra Veøy blant stjålne gjenstander fra Bergen museum

I begynnelsen av august opplevde universitetsmuseet i Bergen at uvedkommende tok seg inn i toppetasjen via et utvendig stilas og stjal gjenstander for flere millioner kroner. Blant de stjålne gjenstandene var flere fra Møre og Romsdal, og ett fra Veøy presegård på Sølsnes. Et keltisk smykke fra 800-tallet.

– Tyveriet har gått særlig hardt utover gjenstander laget på de britiske øyer, spesielt Irland. Det er metallgjenstander, ofte i keltisk stil, som i stor grad ble revet fra kirker og klostre på 800-900, tallet, forklarer fylkeskonservator Bjørn Ringstad, og presiserer at røvertoktene i seg selv ikke er noe å være stolt over, men at det er en del av vikingtidens historie.

– Trolig stammer det keltiske smykket fra et gravfunn fra en kvinnegrav på 800-tallet. Dette er en av svært få gjenstander fra Romsdal som stammer fra de britiske øyer, sier Ringstad.

Han forteller at det egentlig er en ufattelig mengde gjenstander som er borte, og han tror ikke folk er klar over hva som er forsvunnet.

– Dette gjelder en stor og viktig del av det arkeologiske materialet som er samlet inn på Vestlandet fra vikingtid de siste 150 årene. En viktig del av historien er borte. Rundt 400 funn er registrert tapt. Det er hovedsakelig finere smykker som er stjålet, ikke våpen og redskaper, sier han.