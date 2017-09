Vått og godt på Dyregod

BATNFJORDSØRA: - Dyregod-dagene er blitt en formidabel suksess. Det er imponerende å se den utviklinga som har vært de siste årene. Fra 7000 i 2009 til forhåpentligvis over 20.000 besøkende i år. Hvordan er det mulig? spurte Dale og hadde selv svaret:

- Det er folkene og drivkraften til folkene her som har fått til dette. Den kraften er en fantastisk verdi.

Måtte si nei

I år har pågangen av utstillere til Dyregod-dagene vært større enn det er plass til. Festivalledelsen har vært nødt til å sile utstillerne. I alt er det 160 utstillere.

- Det viser hvor attraktiv Dyregod er blitt for utstillerne. Hit får en bare komme når en er unik nok, sa Dale før han erklærte årets messe for åpnet.

Viktigste møteplass

Også fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik fylte på med superlativer i sin tale.

- I løpet av kort tid har Dyregod-dagene blitt den kanskje viktigste og største landbruksmesse og møteplass for landbruket i Midt-Norge.

- Initiativtakerne til Dyregod-dagene hadde et ønske om å utvikle kommune og hjemplassen gjennom et arrangement som kunne skape aktivitet og sette kommunen på kartet. Besøket er nå på et utrolig høyt nivå. Dyregod skaper interesse og nysgjerrighet langt utover Batnfjorden og Gjemnes, og har etablert seg som et sentralt møtested, kunnskapsarena og ikke minst som framsnakker av landbruket. En utviklingsaktør i ordets rette forstand, sa Guttelvik.

Kjempeløft

Dyregod-dagene fortsetter lørdag og søndag. Arrangementet er et kjempeløft for lokalmiljøet. Mellom 6 og 700 frivillige er i sving og legger igjen 5500 dugnadstimer for å få gjennomført festivalen.