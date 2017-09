Sp og KrF jakter det siste mandatet

Senterpartiet har doblet seg siden forrige stortingsvalg og kan få to representanter inn på Mørebanken. Kampen om sistemandatet står mellom Vestnes-ordfører Geir Inge Lien (Sp) og Steinar Reiten (KrF).

Det går fram av målingen InFact har gjort for Tidens Krav og Aura Avis.

Slik ble resultatet av målingen der1032 personer ble intervjuet 25. august:

Ap 21,9 -3,3 Sp 16,9 +8,7 SV 4,2 +1,7 Rødt 2,2 +1,8 MDG 2,8 +1,4 H 18 -8,2 Frp 18,9 -1,2 KrF 7,9 -1,0 V 3,5 -2,1 Nml 1,4 +1,4 Andre 2,1 +0,6

Endringene er i forhold til forrige stortingsvalg. Om vi ser tallene i forhold til forrige fylkesmåling fra InFact, er nedgangen for Arbeiderpartiet 4,3 prosent, mens Høyre og Frp går fram med henholdsvis 1,5 og 2,1 prosent.

I så fall mister Venstre utjevningsmandatet sitt, og vi får en mørebenk med to fra Ap, to fra Høyre, to fra Frp, en fra KrF og en fra Sp.

Borgerlig flertall på TV2-måling MDG mister oppslutning - og Venstre er ute.

Nordmørslista er langt fra å komme inn på Stortinget. 1,4 prosent er også bak flere av de andre småpartiene, og sjøl på Nordmøre får lista bare oppslutning fra 4,9 prosent noen dager før valget. Nordmøringene ser heller ut til å samle seg bak Senterpartiet. mens partiet er på 16,9 i hele fylket, scorer de hele 25,1 prosent på Nordmøre.