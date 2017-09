Seks boliger solgt for over seks millioner

Seks boliger gikk for over seks millioner kroner i Molde i august. Månedens dyreste ble Holvegen 4B som ble solgt for 6,5 millioner kroner fra Jarle Reiten til Espen Homleid Alseth og Heidrun Alseth.

Den spesielle eiendommen Fannefjordsvegen 484 ble solgt for 6,45 millioner kroner fra Gerd M W Wold Goddard til Heidi Krekvik Torske og Hans Martinsen Hilde.

Tidligere Molde FK-direktør Tarje Nordstrand Jacobsen er tilbake i byen. Sammen med kona Eivor Johanne N Jacobsen har han kjøpt Brattlivegen 7 fra Ann Kristin R Skeid for 6,4 millioner kroner.

Utenfor Molde var det en eiendom i Fræna som ble den dyreste. Furualleen 12 ble solgt for 4,1 millioner kroner fra Charlotte Jünge Vestad og Tor Inge Bratteteig til Magnus Bjørdal Sæther og Solveig E Julseth Ødegård.

I Ålesund ble Svingen 19 solgt for 7 millioner som månedens dyreste. Tre andre boliger passerte 6 millioner kroner.

I Kristiansund gikk én bolig for over seks millioner. Jøriberget 8 ble solgt for 6,25 millioner kroner.

Klikk på det interaktive kartet øverst i artikkelen for å se hvilke eiendommer som er overdratt den siste måneden der du bor.