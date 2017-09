Over 250.000 kvinner har droppet celleprøve

Kreftforeningen er bekymret over det høye antallet norske kvinner som lar være å ta celleprøver som kan avsløre kreft.

Over 250.000 kvinner lar være å ta celleprøve – et alarmerende høyt tall, ifølge Kreftforeningen, som konkluderer med at liv kunne vært reddet hvis flere hadde latt seg teste. Nå sparker organisasjonen i gang kampanjen #sjekkdeg for å få flere kvinner til å ta celleprøve.

– Livmorhalskreft er en kreftform som kan ta 10–15 år å utvikle. De som ikke har sjekket seg de siste ti årene, er derfor særlig utsatt, og det er viktig at vi får de inn i livmorhalsprogrammet nå, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel.

Målet med #sjekkdeg-kampanjen, som arrangeres for tredje året på rad, er å få flere kvinner til å oppsøke lege for å få tatt celleprøve. Selv om flere har tatt prøven de siste to årene, er det likevel 4 av 10 kvinner som ikke tester seg regelmessig.

Fastlegene skal derfor ha en særlig oppmerksomhet rettet mot celleprøver i september, blant annet ved å spørre sine kvinnelige pasienter som slike prøver. I tillegg vil gynekologene forlenge arbeidstiden sin ved tolv sykehus landet rundt den 18. september, for å ta celleprøver av kvinner som ikke har sjekket seg de siste tre årene.