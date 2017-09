Les Geirs humoristiske oppgjør med Fjord1

Geir Grav fra Isfjorden er fast inventar på Fjord1s ferge fra Åfarnes til Sølsnes. Utstyrt med et noe slitt fergekort skulle han betale for overfarten da kortet knakk i to. Det skulle vise seg å bli en tidkrevende prosess å få refundert beløpet som sto igjen på kortet. Selv beskriver han opplevelsen slik:

«Forleden dag brakk fergekortet vårt i to da vi skulle gjøre opp for oss. Det var preget av alder og slitasje, så det overrasket ikke at det fikk seg en knekk. Vi kjenner oss igjen der. Det var imidlertid en betydelig slump igjen på kortet, og hva gjør vi nå? Fergemannen fortalte at først måtte vi kjøpe et nytt kort til hundre kroner og fylle på med noen tusen hos ham. Så skulle vi ringe Fjord1 i Florø og ta det derfra.

– Sånn er reglene, sa han.

Vi ringte Florø og la fram saken, og mannen i den andre enden bladde raskt opp på skjermen og bekreftet at vi hadde en pen sum til gode. Men hvis vi sendte ham kortet, skulle han overføre pengene om seksti dager.

– Unnskyld, sa vi. Det er mulig vi hørte feil, men sa du seksti dager?

– Ja, det er av sikkerhetsgrunner sånn at tapte kort ikke blir misbrukt, sa han.

– Men kortet er jo ikke tapt. Det er brukket i to, og om et par dager har du det i hånda. Da er det vel bare å overføre pengene?

– Sånn er reglene, sa han. Og vi skjønte at her kom vi til kort.

Så nå sitter det en mann på Fjord1-kontoret i Florø, og på bordet foran ham ligger fergekortet vårt. Brukket i to. I seksti dager skal han stirre på det for å forsikre seg om at det ikke blir misbrukt. Man tar ikke unødige sjanser i Fjord1.»

– Får pengene som julegratiale

Selv om Grav hatt fergekort i mange år, er det første gangen han opplever at det får seg en knekk. Å måtte vente 60 dager på å få pengene tilbake beskriver han som godt sysselsetingstiltak hos Fjord1.

– Når man sitter og ser på et knekt kort i 60 dager gjør man i hvert fall en veldig grundig jobb. Jeg forstår at reglene er slik når det gjelder kort man har mistet, men dette kortet eksisterer i høyeste grad. Til og med i to deler, sier han. Grav trodde det skulle bli en relativt enkel affære å få tak i et nytt fergekort.

– Jeg tenkte kanskje man fikk et nytt på ferga. Men da måtte jeg eventuelt betale 100 kroner for et nytt kort, for så å fylle på et nytt beløp og vente til pengene ble overført. Mister man et bankkort, får man et nytt i posten. Knekker man et fergekort, blir det en sak som havner hos hovedkontoret til Fjord1 i Florø, humrer han.

Grav forteller at han er en tålmodig kar, og nå får han testet tålmodigheten i 60 dager.

– Jeg får se på pengene som et julegratiale, sier han.

Rbnett har vært i kontakt med Fjord1, som henviste til informasjonen på sine nettsider.

Der står det at karantenetida på inntil åtte uker skyldes at når kortet er defekt eller tapt, må Fjord1 ha alle transaksjoner på kortet fra samarbeidende fergeselskap før de kan utbetale restbeløpet.