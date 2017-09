Joshua French utskrevet fra sykehus

Joshua French er utskrevet fra sykehus. French ble løslatt 17. mai i år etter åtte år i fengsel i Kongo og reiste straks til Norge.

– Han har det etter forholdene bra og ble skrevet ut for to uker siden, sier Frenchs advokat Marius Graasvold til Radio Norge-nyhetene.

French har vært til behandling på sykehus siden returen fra Kongo 17. mai i år.

– Selv om han er utskrevet, har både han og familien fortsatt behov for ro, sier Graasvold.

Resistente bakterier

Gulla Nyheim Gramstad, administrator av støttegruppen for French på Facebook, opplyste i et Facebook-innlegg 14. juli i år at French ble holdt isolert på sykehus ettersom det ble funnet resistente bakterier på huden hans.

– Han har siden hjemkomsten vært tatt godt vare på, der han har vært innlagt på sykehus, og er fremdeles. Det viser seg at han har resistente bakterier på huden, og må derfor isoleres. Joshua får behandling, men behandlingen vil ta tid. Det er det vi kan fortelle om hans tilstand for tiden, skrev Gramstad.

Overført

Joshua French ble sammen med kameraten Tjostolv Moland pågrepet i Kongo i mai 2009 etter at sjåføren deres ble funnet drept. Året etter ble de dømt til døden for spionasje, ulovlig våpenbesittelse, drapsforsøk, væpnet ran og for å ha dannet et kriminelt forbund. Begge nektet straffskyld. Bare Moland ble dømt for selve drapet. I håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge, valgte de å ikke anke dommen.

Moland ble funnet død på cellen han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa i 2013, og et halvt år senere ble French dømt før å ha drept kameraten.

Statsminister Erna Solberg bekreftet 17. mai at French samme dag var blitt overført til Norge. Utenriksminister Børge Brende sa da at det ikke er snakk om en benåding eller en soningsoverføring, men at French ble overført på humanitært grunnlag.