Han blir ny sjef på Kvernberget

Det er Ola Sandvik som trer inn i stillingen som lufthavnsjef og tar over for Ole Kristian Pettersen.

Sandvik har vært driftsjef på Kvernberget og har jobbet på flyplassen i 13 år. Han trer inn i stillingen som lufthavnsjef umiddelbart. Stillingen er foreløpig et vikariat som varer fram til 31. august 2018.

Ole Kristian pettersen skal bli sjef for en lokal lufhavngruppe i Avinor.

- Jeg er oppriktig lei meg for at vi mister Ole Kristian i vår lufthavngruppe, men er samtidig glad for at Ola, som har vært en særdeles god driftssjef på Kristiansund, har sagt ja til å overta. Jeg er trygg på at lufthavna blir godt ivaretatt, og er godt rustet for fremtiden. Jeg gleder meg til samarbeidet og ønsker Ola lykke til med oppgaven, sier sjef for regionale lufthavner i Avinor, Hanne Beate Laugerud, i en pressemelding.

- Jeg ser fram til å videreføre det gode arbeidet som er lagt ned av Ole Kristian, med tanke på utviklingen av lufthavnen i henhold til gjeldende lufthavnplan, sier Kristiansunds nye lufthavnsjef.