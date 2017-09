Ap større enn Høyre på fylkesmåling

Høyre går mest ned i forhold til 2013-valget i Møre og Romsdal. Den tendensen bekreftes også i målingen InFact har gjort for VG. Nedgangen er imidlertid ikke like stor som den målingen som ble gjort for Tidens Krav og Aura Avis.

Hvis resultatet blir som VG-målingen, vil Arbeiderpartiet igjen være det største partiet i fylket.

VG-målingen fikk denne fordelingen:

Parti Prosent Mot 2013 Mandat Rødt 1,2 +0,8 SV 3,6 +1,1 Ap 23,3 -1,9 2 Sp 14,2 +6,0 1 V 3,8 -1,8 KrF 8,1 -0,8 1 H 20,3 -5,9 2 Frp 18,8 -1,3 2 Andre 3,9 +2,4

Målingen viser at KrF holder stand og berger sin ene plass på Mørebenken. Venstres Pål Farstad sliter også på denne meningsmålingen, og utjevningsmandatet han kom inn på i 2013 er høyst usikkert. Utjevningsmandatene fordeles rundt i landet etter spesielle regler som er vanskelig å få med i slike valgmålinger.

De tre største partiene ser uansett til å få med seg to representanter hver - slik de gjorde ved forrige valg. Senterpartiet er på andre målinger oppe og lukter på et andremandat, men på VGs måling holder KrF stand.

Også sekkeposten Andre er større i VG-målingen. Her utgjør nok Nordmørslista en del av gruppa.