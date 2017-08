Trafikkulykke på Bolsøya

To biler er involvert i en trafikkulykke på fylkesveg 64 ved Bolsøybrua.

– Det er to møtende biler som har kollidert på Bolsøysiden av brua – nærmere bestemt ved Bolsøybukta. Vi har ikke helt oversikt over skadestedet ennå, men det skal ikke være noen som sitter fastklemt i de to personbilene, sier operasjonsleder Rolf Anders Korstad til Rbnett.

To personer skal være sendt til sjukehus - skadeomfanget er ikke kjent. Til sammen var tre personer involvert i ulykka.

Begge bilene havnet utenfor vegbanen, men politiet holdt fylkesvegen sperret mens redningsarbeidet og oppryddingen pågikk.

Ulykka ble meldt klokka 14.20. Klokka 15 var det lange køer på begge sider av ulykkesstedet.

Saka oppdateres.