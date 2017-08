To nye målinger med Ap på rundt 25 prosent

To nye meningsmålinger ble presentert onsdag kveld. Både Norstats måling for Vårt Land og Kantars måling for TV2 gir Arbeiderpartiet litt over 25 prosent og dermed også litt mer enn Høyre. felles for målingene er at de viser at det blior svært jevnt mellom en blåblå regjering støtet av KrF og venstre og en rødgrønn regjering støttet av MDG og Rødt.

Faller 5 prosentpoeng

Siden juni har én av seks velgere forlatt Ap. Partiet faller 5 prosentpoeng og får bare 25,6 prosent i målingen Norstat har gjort for Vårt Land i august.

Samtidig går både Høyre og Frp fram.

Bakgrunnstallene viser at det er hjemmesitterne, partiene til venstre og MDG som nå truer Aps valgkampspurt. Lekkasjen til høyrepartier er minimal.

– Lojaliteten blant Ap-velgerne­ fra forrige valg er lav, og lekkasjene er store til partier som ligger Ap nært. Det kan bli svært vanskelig å vinne dem tilbake, sier valgforsker Bernt Aardal til Vårt Land.

MDG ligger solid over sperregrensen med 5,2 prosent, en framgang på 1,3 prosentpoeng siden juni og ny rekord for partiet på Norstats målinger. Også Rødt setter rekord med 3,8 prosent, noe som er mer enn en dobling fra juni og en oppgang på 2 prosentpoeng. SV ser også ut til å være trygt over sperregrensen – partiet får samme oppslutning som MDG, 5,2 prosent (+0,9).

Høyre får 24,2 prosent (+0,9). Frp er oppe i 16,7 prosent (+1,5), mens Senterpartiet faller tilbake 1,5 prosentpoeng til 10,3 prosent. Kristelig Folkeparti får 4,9 prosent (+0,8) og Venstre er fortsatt under sperregrensen med 3,1 prosent (-0,3).

Mandatfordelingen gir 75 mandater samlet til SV, Ap og Senterpartiet, men med to mandater fra Rødt og ni fra MDG kan Jonas Gahr Støre bli statsminister med hårfin margin.

Venstre, KrF, Høyre og Frp får 83 mandater på målingen, som er tatt opp mellom 22. og 28. august. 932 personer deltok.

Trenger hjelp av MDG og Rødt

Flertallet glipper for de borgerlige partiene i TV 2s meningsmåling onsdag, selv om de samlet fortsatt er større enn de rødgrønne.

De fire borgerlige partiene er inne med 84 stortingsmandater på TV 2s ferskeste meningsmålingsom Kantar TNS har utført. Det er tre færre enn i tirsdagens måling og ett mindre enn det som trengs for å danne flertall i Stortinget.

På den andre siden øker Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV samlet med to mandater til 81. Et eventuelt rødgrønt flertall kan dermed bare sikres med støtte fra MDGs tre og Rødts ene mandat.

Ap og Sp går fram, Frp tilbake og Venstre er fortsatt under sperregrensen på denne målingen.

Aps oppslutning øker med 1 prosentpoeng til 26,7 prosent. Det ville gitt 49 mandater, ett mer enn i tirsdagens måling. Samtidig går Fremskrittspartiet tilbake 0,9 prosentpoeng til 15,4 prosent. Det ville gitt 28 mandater, ned to fra tirsdag.

Også Høyre går noe tilbake og ender på 24,7 prosent (-0,4). Det ville gitt 46 mandater, uendret fra tirsdag. Også KrF står på stedet hvil med 4,2 prosent og åtte mandater. Venstre sliter med å se 4-tallet og måles av TV 2 onsdag til 3,6 prosent (-0,3). Det ville gitt to mandater, ett mindre enn i tirsdagens måling.

Senterpartiet øker med 0,7 prosentpoeng til 11,1 prosent. Det ville gitt en gruppe på 21 mandater, mot 19 i tirsdagens måling.

SV holder fortsatt sperregrensen på avstand, selv etter en tilbakegang på 0,6 prosentpoeng. En oppslutning på 5,9 prosent ville gitt elleve mandater, ned ett mandat fra tirsdag.

MDG får 3,5 prosent (-0,1) og beholder tre mandater. Rødt måles til 2,8 prosent (+0,2), noe som skulle tilsi ett mandat. Andre partier ender på 2 prosent (+0,3).