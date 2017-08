Støre og Solberg kommer

Valgkampen drar seg til, og toppolitikerne øker tempoet. Flere steder skal besøkes. Fortsatt sitter mange velgere på gjerdet.

Ap-leder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre kommer til Kristiansund mandag 4. september. Det er Tove-Lise Torve, Aps tredjekandidat i Møre og Romsdal, som bekrefter dette overfor Tidens Krav.

- Else-May Botten og jeg har jobbet for at han skulle komme hit, og vi har akkurat nå fått bekreftet at han kommer. Tema for dagen blir arbeid, sier Torve til Tidens Krav.

Mens Ap-lederen besøker Nordmøre, reiser statsminister Erna Solberg (H) til Ålesund og Ulsteinvik i helga, melder NTB.

Solberg girer opp valgkampen med en tredagersturné til Trøndelag, Vestlandet og Sørlandet. På Sunnmøre skal hun skal blant annet på 100-årsfest for Ulstein Group i Ulsteinvik og hulebesøk i Ålesund.

– Det absolutt viktigste for Høyre i innspurten er å mobilisere sofavelgerne, sier statssekretær Sigbjørn Aanes ved Statsministerens kontor til NTB.