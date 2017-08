Tilsammen 28 tatt for høy fart.

UP har gjennomført to laserkontroller i Nordmøre og Romsdal torsdag kveld. Det melder politiet i Møre og Romsdal på Twitter.

I laserkontrollen på fv. 663 på Farstad i Fræna ble 9 bilførere ilagt forenklede forelegg på grunn av høy hastighet.

På E39 på Aspøya ble 19 bilførere ilagt forenklede forelegg for fart, samt at UP skrev ut ett forelegg for mobilbruk.