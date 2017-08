Front mot front på Bolsøya

To biler kolliderte front mot front på fylkesveg 64 på Bolsøya torsdag ettermiddag. Ulykka skjedde like ved Bolsøybrua.

To kvinner er sendt til Molde sjukehus – ingen av dem med livstruende skader.

– De skadde er en kvinne i 60 åra fra Aukra og en kvinne i 70-åra fra Molde, og de satt i den minste bilen. I den andre bilen slapp en moldemann i 50-åra fra ulykka med bare lettere skader, får Rbnett opplyst hos politiet.

Politiet sier at det ser ut til at den ene bilen har kommet over i motsatt kjørefelt, men omstendighetene rundt ulykka er ikke kjent. Det er ikke mistenke om at noen var ruspåvirket, og ingen førerkort er inndratt etter ulykka.

Vegen ble åpnet igjen klokka 15.45.