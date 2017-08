Det rigges til utekino på Rådhusplassen

- Vi valgte å stenge gata fordi vi ikke visste hvilken veg kinolerretet skulle stå på Rådhusplassen, og det ville bli nødvendig med riggearbeid ute i gata. Nå er lerretet vendt andre vegen, altså nordover, forteller Kristin Hammarbäch, daglig leder i Molde sentrum.

Hammarbäch forteller at stenging er nødvendig for at ikke lydene fra biler skal forstyrre filmframvisningene.

- Vi er også opptatt sikkerheten for publikum under arrangementet, sier Hammarbäch.

Opprinnelig ønsket arrangørene, Molde sentrum, Molde kino og Rabalderfestivalen, å vende lerretet sørover.

- Vi er avhengig av at det er mørkt rundt og bak lerretet, derfor rigger vi nå på rådhustrappa, forteller Frank Romuld i Bygdekinoen.

Første film kl. 18.30

Klokka 18.30 vises Rikard Storken for barn og familie, kl. 21.00 er det klart for den franske filmen De urørlige.

- Vi utsatte barnefilmen en time for å få det mørkt nok. Nå vil sola komme bak rådhuset. Men i følge tabellen går den ikke ned før 20.45, forklarer Romuld.

- Bygdekinoen har blitt populær i by’n?

- Ja, på fredag var jeg i Ålesund, og viste Beauty and the Beast på rådhusplassen der. Den begynte først halv ti om kvelden. Da kom det rundt 500, etter det jeg har hørt. Seinere i måneden skal jeg til Kristiansund. Utekino er en trend i tiden, sier Romuld.