Aker-kontrakt på Nyhamna

Aker Solutions skal stå for modifikasjoner og vedlikehold på Draugen og Nyhamna.

Kontrakten har i utgangspunktet en varighet på fire år, men kan bli utvidet med opp til sju år, heter det i en pressemelding fra Aker Solutions.

Avtalen omfatter Draugen-plattformen og Nyhamna gassprosessanlegg i Aukra, som er knyttet til Ormen Langefeltet i Norskehavet. Aker Solutions har også tidligere levert produkter og tjenester til disse installasjonene.

– Vi er glade for at Shell nok en gang har valgt Aker Solutions som sin hovedkontraktør for disse installasjonene og vi ser frem til å bygge på vårt tidligere arbeid sammen for å sikre fortsatt suksess for disse prosjektene, sier toppsjef Luis Araujo i Aker Solutions i meldingen.

Kontrakten sikrer arbeid for Aker Solutions langs kysten i vest, spesielt avdelingen i Kristiansund. Volumene vil variere fra år til år, og selskapene vil ikke ut med verdien på kontrakten.