Laber mottakelse for NRKs duelldekning

Det er nok delte meninger om hvem som vant tirsdagens stasministerduell i Tromsø, men på Twitter mener mange at NRK kom dårlig ut.

Det var ikke alle som satte pris på statskanalens forsøk på å friske opp valgsendingen med humor og show. I innslaget «Christians spillehjørne» ble CV-ene til Jonas Gahr Støre (Ap) og Erna Solberg (H) presentert som i et dataspill, skriver VG.

Samfunnsdebattant Jan Arild Snoen lot seg ikke imponere og skrev følgende på Twitter : «#Nrkvalg tror tydeligvis at de som ser på debatten nå er 15 år. Nei. De fleste er nok eldre enn meg. Og vi liker det ikke.»

– På vegne av min generasjon

Politisk rådgiver Mathilde Tybring-Gjedde (H) i Helsedepartementet, som er snaut halvparten så gammel som Snoen, tror hun kan ha vært i målgruppen, men føler seg ikke truffet.

«Jeg tror NRK prøver å appellere til min generasjon med disse kleine innslagene. På vegne av min generasjon, vær så snill slutt.», skriver hun på Twitter.

Også andre mer eller mindre profilerte debattanter mener sendingen sto til stryk eller lå an til «terningkast 1», mens SVs Snorre Valen etterlyste mer seriøsitet: «Herregud NRK. Demokratiet er under press i mange land, vi er så heldige å fritt kunne velge parlament. Ta det på alvor.»

– Noen få minutter med humor

– Vi ønsker å bruke humor til å fortelle en historie. Denne historien er: Hvem er de? Vi ser på utdanningen kandidatene har som noe som er viktig, sier politisk redaktør Kyrre Nakkim i NRK til VG. Han åpner for at de ikke traff med humoren, men skriver selv på Twitter at kanalen vel kan koste på seg noen få minutter med humor i halvannen times sending.

Når noen skriver til ham at de unge, som NRK muligens forsøkte å nå, ikke ser på statsministerdebatter, svarer Nakkim ifølge Nettavisen at det er «mange tusen unge velgere som ser på. Klarer vi å opplyse disse har vi gjort en del av oppdraget».