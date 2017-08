Drømmer om 20.000 på Dyregod

– Det er hektisk, men vi har god kontroll. Det er oppe 48 utstillertelt, nå er vi i ferd med å få satt opp innleide stortelt. sier festivalsjef Grindvold, uten noen merkbar nervøsitet i stemma.

Suksess

Dyregod-dagene har vært en formidabel suksess siden oppstarten i 2009. Publikumsbesøket har økt for hvert år. I fjor var det godt over 18000 besøkende på den tre dager lange landbruksfestivalen i Batnfjorden.

-Vi vokste veldig i fjor i forhold til året før. Noe vekst vil det nok bli i år også, og det er klart at det hadde vært veldig moro å passere 20.000, men det viktigste er kvaliteten på det vi gjør. Vi skal være komfortable med veksten. Greier vi å holde god nok kvalitet på maten, er toalettene reine, får vi avviklet trafikken som vi skal, det er slike ting som er viktige, og som vi må ha kontroll på, sier Grindvold.

God inntekt

Det er hennes fjerde som sjef for Dyregod-dagene. Den siste uka har frivillige, og lokale lag og foreninger vært i gang med å rigge til festivalområdet. Festivalen betyr en kjærkommen ekstrainntekt for de frivillige organisasjonene. I alt er millionbeløp delt ut siden oppstarten. I fjor delte Dyregod-dagene ut 285.000 til lokal lag og foreninger, i honorar for utallige arbeidstimer for å få alt i stand. Batnfjorden idrettslag mottok over 72.000 kroner for sin innsats.

– Det har vært en voldsomt stor dugnadsinnsats, og det er vi helt avhengig av for å få dette til. Det er imponerende hav de lokale lagene og alle de frivillige gjør. Det er alle disse som på mange måter er Dyregod-dagene, sier Grindvold.

Lokal stolthet

Grindvold mener hele suksessfaktoren til Dyregod-dagene er det lokale eierskapet som hele bygda har i festivalen. De er stolte over festivalen sin.

-Det er klart vi må ha et godt program og slike ting, men det hadde ikke nyttet uten de felles løftet. Det at det er bygd som vil skape noe sammen, og når vi ser at det lykkes så har vi lyst til å gjøre det hvert år og forbedre oss hele tida, sier Grindvold, som sjøl er fra Øre, bare noen kilometer fra festivalområdet.

Statsråden åpner

Landbruksminister Jon Georg Dale åpner Dyregod-dagene førstkommende fredag. Rett etter åpning går Dale i landbrukspolitisk debatt på festivalens amfi hvor han møter toppkandidatene til de øvrige partiene.

Lokale friskuser

Lørdag og søndag er spekket med aktiviteter og underholdning.

-Vanskelig å trekke fram noe spesielt, men den gamle suksessen drengathlon er tilbake. Den har vært borte ett år, men det har vært et stort påtrykk for å få den tilbake, sier Grindvold. Drengathlon er konkurransen hvor lokale friskuser får by på seg sjøl, under ledelse av Gaute Grøtta Grav. En sikker publikumsvinner.

– Nytt er også ranch sorting. Det går ut på at storfe blir kontrollert fra hesteryggen. På cowboy-vis. En stor suksess andre steder, sier Grindvold.