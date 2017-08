– Arbeiderpartiet burde satse mer på resultater enn penger

I onsdagens Romsdals Budstikke omhandler hovedoppslaget Arbeiderpartiets sjukehusløft for de fire kommende år, skulle partiet havne i regjeringspoisjon. Sjukehusløftet innebærer blant annet 12 milliarder kroner til drift av norske sjukehus, tre milliarder for hvert regjeringsår. Det betyr 470 millioner kroner til drifting av Helse Møre og Romsdal.

Stortingspolitiker, Helge Orten, ønsker ikke å kritisere Ap for å satse på sjukehus, men mener det er viktigere å sette seg mål for resultat, ikke for penger.

– Sjukehus og helse er et stort og viktig satsningsområde for Høyre, slik det også er for Arbeiderpartiet. De siste fire årene har vi redusert ventelistene og antallet personer i helsekø, og vi har behandlet flere. Vi har sett gode resultater, sier han.

– Hvor er målsettingene?

Orten mener Ap fremstiller sjukehusløftet som mer enn det er.

– Sjukehusbudsjettet har økt med ni milliarder kroner de siste fire årene, men for Høyre har det vært viktig å bruke nok penger, ikke mest. Det virker som om Ap ikke har flere ambisjoner enn å bruke penger. Det er lite imponerende. Hvor er de klare målsettingene? spør Orten.

Han mener Ap har på seg ideologiske skylapper.

– Vi vil at flere skal bli behandlet ved sjukehusene i Norge. For å få til det, må vi ha frihet til å velge hvor behandlingen skal foregå. Vi må bruke all kapasitet, enten den er privat eller offentlig. Å si at man skal satse på sjukehus, for så å avvikle fritt behandlingsvalg blir å tegne et misvisende bilde, sier han.

– Er sjukehusene i Møre og Romsdal tryggere med Arbeiderpartiet i regjering?

– Høyre er garantisten for det nye fellessjukehuset på Hjelset. Helsekøen har gått betydelig nedover med Høyre i regjering, det fikk ikke Arbeiderpartiet til da de satt med makta, sier han.