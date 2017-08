Vil heller ha SV enn Frp

RAUMA: Det mener Anna Berget, 35 år gammel bonde fra Rauma og styremedlem i Rauma Bondelag, i en kommentar til gårsdagens oppslag i Budstikka.

- Sylvi ga meg 130.000 kr mer i lønn

Politikerbesøk

Der fikk storbonden Kristen Stokkeland fra Vestnes et velregissert besøk heime på garden av landbruksminister Jon Georg Dale og tidligere landbruksminister Sylvi Listhaug fra Frp. Under stor mediedekning kom Stokkeland med skryt og takk til Frp for økte inntekter og satsing på dem som driver stort. Samtidig ga han bondelaget det glatte lag for å bare gi småpenger til heltidsbønder.

Anna Berget driver også gardsbruket på heltid. På garden har hun 27 melkekyr som produserer 170-180.000 liter melk i året, om lag en tredel så mye melk som Stokkeland produserer. Og sjøl om også Berget merker bedre økonomiske kår for sin gardsdrift, så vil hun likevel ha SV’s landbrukspolitikk framfor Fremskrittspartiets.

– Det er svært viktig at det ikke er bare fokus på de store gardene og lønnsomhet for oss som er heltidsbønder, sier Berget.

– Vi trenger de store brukene som produserer mye og som gjør det effektivt. Men samtidig trenger vi deltidsbønder for at vi skal ha levende bygder og et kulturlandskap rundt oss. Hvis folk ikke bare vil se skog når de kjører bil gjennom distriktene, så trenger vi de små brukene og deltidsbonden. Da kan vi ikke bare ha en landbrukspolitikk som tenker på mest mulig effektiv drift for de store, sier Berget.

– Små barn

Samtidig som Kristen Stokkeland mandag fikk besøk fra Frp, så fikk Berget besøk av SV’s førstekandidat Yvonne Wold heime på garden på Høljenes ved Åndalsnes. Garden har vært i familiens eie i fem generasjoner.

Ingen tilfeldighet hvor politikerne reiser på gardsbesøk i valgkamptidene, mener Anna Berget. Stokkeland har også tidligere vært ute med hyllest til Listhaug. Berget på sin side legger ikke skjul på at hun har sansen for SV’s landbrukspolitikk. Sjøl om det økonomisk går bra nå under dagens regjering.

- Hvorfor vil SVs landbrukspolitikk være bedre?

- Jeg er veldig på linje med SV når det gjelder velferdsgoder i landbruket. Som kvinne i landbruket spesielt. Jeg vil investere, bygge ut og satse, det må jeg gjøre for å tjene penger. Men for meg er det svært viktig med en landbrukspolitikk som er tilpasset småbarnsfamilier, at det går an å drive og satse i landbruket sjøl om man har barn og familie, er gravid eller har sjuke barn. Det er helt avgjørende for rekrutteringa til landbruket.

– Ikke enig i rovdyrpolitikken

– Men det er ikke alt jeg er enig med SV i, sier Berget.

– De går for langt i å beskytte rovdyrene på bekostning av husdyrene. Vi må satse mer på husdyrene enn på rovdyrene.