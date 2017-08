Varetektsfengsles etter knivstikking

Det var mandag 28. august at ei kvinne i 40-åra knivstakk sin mor i et hjem i Fræna. Påtalemyndighetene har i dag begjært kjennelse for varetektsfengsling av siktede for et tidsrom av fire uker. Siktede har samtykket i at påtalemyndighetenes begjæring om varetektsfengsling blir behandlet i kontorforretning. Siktede har videre samtykket til varetektsfengsling for en periode på fire uker. Siktedes oppnevnte fosvarer, advokat Roy Peder Kulblik, har bekreftet dette på telefon til dommeren.

Kvinna er foreløpig siktet for grov kroppsskade.

Retten finner at vilkårene for varetektsfengsling er til stede etter straffeprosessloven, og viser i den sammeheng til kvinnas forklaring. Retten konkluderer etter samlet vurdering av opplysningene som fremkommer at det foreligger fare for gjentakelse.

Kvinnen skal ha forklart at hennes hensikt var å ta livet av moren. Siktelsen kan bli utvidet.

Siktedes forsvarer, Roy Peder Kulblik, forteller at siktede erkjernner de faktiske forhold, og påtar seg straffeansvaret for handlingene.

– Dette er en familietragedie. Siktede har gjentatte ganger fortalt om sine tanker om det som nå har skjedd til behandlere i psykiatrien, men opplevde å ikke få hjelp. Hvis dette er korrekt, er det en varslet katastrofe, sier han.