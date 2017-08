Savnet student funnet død

Politiet bekrefter at det er den savnede studenten Rakavan Jeevaharan (21) som ble funnet død i Nidelva i Trondheim. Politiet mistenker ingenting kriminelt.

BI-studenten har vært savnet siden midten av august etter at han forsvant etter en fadderfest i Trondheim sentrum.

Mandag kveld ble en død person funnet i Nidelva, og politiet bekrefter at det er den savnede 21-åringen.

– Kjennetegn, bekledning og ID bekrefter at vedkommende er den savnede mannen. Det er ingen tegn til at avdøde skal ha blitt utsatt for vold eller traumer i forkant av at han døde, og vi har ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, skriver politiet i en pressemelding.

Familien er varslet.