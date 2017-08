Med forebygging på timeplana

MOLDE: Til tross for vekslende vær og frisk bris var det fullt av folk på Retiro tirsdag. Men ingen var der for å bade eller sole seg. 120 sjetteklassinger fra Nordbyen, Langmyra og Skjevika var samlet for å lære sjøvett, brannvern og førstehjelp. «Forebyggende seilas» er en aktivitetsdag i regi av Redningsselskapet i samarbeid med brannvesen, helsevesen og politi.

– Vi er innom hele regionen, og var i Bud i går. Det er en årlig rundtur vi i Redningsselskapet legger ut på, og vi opplever engasjerte og dyktige elever over hele regionen. De er interessert i det som foregår, og er opptatt av å spre den nye kunnskapen videre til foreldre og familie når de kommer heim, sier Kenneth Nilsen, rådgiver i Redningsselskapet region Midt- Norge.

– Skikkelig tøft

Sjetteklassingene var innom seks stasjoner, hvor nødetatene var representert med ulike forebyggende tiltak. På den første posten lå redningsskøyta. Der fikk elevene informasjon om redningsskøytas oppgaver, se innholdet i båten, ta en kikk på motoren og sitte bak roret.

– Det er den største motoren jeg har sett! Skikkelig tøft. Jeg vet ikke helt hvor mange hestekrefter den har, men crossykkelen min har bare 10. Likevel klarer jeg å få den opp i 150 kilometer i timen. Men da må det være flat strekning, sier Brage Sande Hoem fra Langmyra. Han forteller at han har lært litt nytt på aktivitetsdagen, men han kunne også mye fra før. Lennart Stutzer hadde god kontroll på hjerte- og lungeredning og førstehjelp.

– Mamma og pappa jobber som leger, og jeg har fått øvd på førstehjelp sammen med broren min. Han ga meg også en førstehjelpsdokke jeg kan øve førstehjelp på, sier han.

– Viktig med førstehjelp

Kamilla Ulleland og Cathrine Bringslid har lært seg å knyte både pålestikk og flaggstikk, to av de mest brukte knutene.

– Dette er den artigste posten. Jeg trodde det skulle være litt vanskelig, men det var ikke det, sier Kamilla og trekker i enden av tauet sammen med Cathrine slik at knuten strammer seg til et perfekt flaggstikk.

Ved førstehjelpsposten sitter en litt andpusten Augusta Vestad Heggdal. Det er tungt å drive med hjerte- og lungeredning. 30 kompresjoner, to innblåsinger, etterfulgt av 30 nye kompresjoner.

– Det er veldig viktig å kunne. Førstehjelp er det nyttigste jeg har lært i dag. Brannposten var også spennende, men jeg kunne litt om brannslokning fra før. Farfar har lært meg hvordan jeg skal bruke apparatet og brannteppet, sier hun.

Forskjell på vestene

En av postene tar for seg sjøvett og hva man trenger når man skal oppholde seg i en båt. For Kenneth Nilsen er det viktig å lære elevene forskjellen på redningsvest og flytevest.

– En redningsvest har krage som støtter hodet, og vesten holder deg flytende på ryggen, slik at du ligger med frie luftveger sjøl om du er bevisstløs. En flytevest er designet for å holde deg flytende, og gir deg en oppreist stilling i vannet. Men er du bevisstløs i vannet iført en flytevest, så drukner du. Det er utrolig viktig at folk vet forskjell. Skal du ut på sjøen alene, er det redningsvesten du bør velge, sier han.

– En nødvendig dag

For Kristina Flem Paulsen og Emilie Brendefur Eikrem har informasjonen de har fått på aktivitetsdagen vært veldig viktig.

– Det er utrolig bra med slike dager. Da får vi nyttig informasjon som kan bli veldig viktig for oss å kunne. Brannsikring, forskjell på rednings- og flytevest, hva vi burde ha med i båten. Det er nødvendig å kunne. Jeg visste ikke hvordan man skulle slokke en brann, men det kan jeg nå, sier Kristina. Jentene synes også det er kjekt å få nye venner.

– Vi har ikke bare fått ny kunnskap, men også nye venner fra andre skoler. Det er kjempekjekt, sier Emilie.