Kristiansund avgjør om de skal anke

Kristiansund bystyre behandler i dag spørsmålet om de skal anke dommen i sjukehussaka. Kommunen har tapt både i tingretten og lagmannsretten, og de er også dømt til å betale motpartens saksomkostninger.

Rådmann Arne Ingebrigtsen har i sin innstilling rådet politikerne til ikke å anke dommen. Det samme rådet ga han da bystyret skulle vurdere om de ville anke dommen fra tingretten, men da valgte politikerne å neglisjere rådet.

Rådmannen i Kristiansund vil ikke anke sjukehusdommen Men krever et fullverdig tilbud ved det nye fellessjukehuset på Hjelset.

Innstillingen

Rådmannen har lagt fram denne innstillingen:

«Bystyret vedtar ikke å anke Frostating lagmannsrett sin dom av 11.8.17 i spørsmål om gyldighet av vedtak om tomteplassering for fellessykehuset Nordmøre og Romsdal til høyesterett.

Kristiansund kommune vil i sitt videre arbeid vektlegge å arbeide for et best mulig helsetilbud for innbyggerne på Nordmøre gjennom bl.a:

- At det blir et fullverdig tilbud i det nye fellessykehuset.

- Krav om etablering av en fullverdig barneavdeling ved fellessykehuset.

- Gjennom Regionalt senter for Helseinnovasjon sikre utvikling av nye

helsetjenester i bygningsmassen til sykehuset i Kristiansund.

- Distrikts medisinsk senter i Kristiansund med dagkirurgi.

- Fullt fokus på at det ikke skal skje nedbygging av sykehuset i Kristiansund før det

nye fellessykehuset står klart.

- Arbeidsplasserstatninger i Kristiansund, avklare hvilke nye statlige funksjoner som

kan etableres.

- Tilbudet på Hjelset og i Kristiansund må være tilsvarende det som har vært eller

bedre.

- Utvikling av Helseinovasjonssenteret.»

Vises på nett-TV

Det er flere andre tunge saker på saklista før man kommer til behandling av ankesaka. Det er ikke kjent når ankesaka kommer opp, men det vil framgå av TV-sendingen øverst i artikkelen når dette skjer. Bystyremøtet kan fort bli langt. Det var lagt inn pause fra klokka 14.

(Det er Kristiansund kommune som leverer streamen fra bystyresalen)

Vil droppe fellessjukehus

Helt til slutt i møtet skal kommunestyret ta stilling til en interpellasjon fra de uavhengige representantene Geir Nordli, Roy Olav Holten, Ther Junge og Hans Chr. Aandahl.

I denne interpellasjonen konkluderer underskriverne med at de trekker tilbake støtten til et felles sjukehus:

«Bystyret i Kristiansund kommune vedtar å endre tidligere vedtak og støtte til bygging av nytt felles sykehus for befolkningen på Nordmøre og i Romsdal. Kristiansund kommune vedtar å ville beholde sykehus i begge byer for hver sine respektive opptaksområder i henholdsvis Nordmøre og i Romsdal»