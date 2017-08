Flere biler måtte stå igjen i juli

Bare i juli ble 86.588 kjøretøy og 128.006 passasjerer fraktet med ferja mellom Molde og Vestnes. Med dette befester sambandet posisjonen som det travleste i fylket og landets fjerde mest trafikkerte ferjesamband.

I løpet av årets sju første måneder har man passert 900.000 passasjerer og nesten en halv million kjøretøy over fjorden.

Hver fjerde bil sto igjen

I juli utfordres Molde - Vestnes av turistruta Eidsdal - Linge. Sambandet passerte 120.000 passasjerer, og det var her det var klart størst sjanse til å ikke komme med den overfarten man ønsket. Hele 15.325 av bilene (28,68 prosent) - mer enn hver fjerde bil - måtte stå over ei ferje, mens tilsvarende tall i Molde/Vestnes i juli var 3866 biler (4,46 prosent). Dette er vesentlig mer enn det som har vært resten av året: 1,75 prosent. Mange av de gjenstående bilene mellom Molde og Vestnes skyldtes nok ferjetrøbbelet 15. juni da to ferjer ble kansellert midt i jazz/turisttrafikken lørdagen før Moldejazz.

Nedgang i Aukra

Julitallene fra Fjord 1 viser for øvrig en kraftig nedgang i sambandet Aukra - Hollingsholmen. Her går biltrafikken ned med nesten 10 prosent, mens passasjertallet er gått ned med 17 prosent.

Ellers er det små endringer i trafikken på ferjesambandene i fylket.