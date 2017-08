Brakk lårhalsen i gangfeltet

En kvinne ramlet da hun skulle krysse fotgjengerfeltet over Strandgata like ved kinoparken i Molde tirsdag. Både politi og ambulanse kom raskt til stedet. Kvinna ble kjørt til sjukehuset der det ble påvist brudd i lårhalsen.

– Det dreier seg ikke om en trafikkulykke. Vi har snakket med flere på stedet som bekrefter dette. Politiet var der tilfeldig, og det hele er et helseoppdrag, fikk Rbnett opplyst på politiets operasjonssentral like etter at hendelsen fant sted litt før klokka 10.

Familien til kvinna opplyser til Rbnett at kvinna ikke hadde hatt et illebefinnende slik politiet hadde opplyst. De sier at kvinna mistet balansen da en bil ikke klarte å stoppe og sneiet borti henne slik at hun falt.

Stedet der dette skjedde er et trafikknutepunkt i Molde med utkjøring fra Bussholdeplassen og hovedinnfartsåren til og fra bysentrum fra øst. Det ble derfor noen trafikale utfordringer mens helsepersonell gjorde seg ferdig på stedet.