– Nå er sjukehuset trygt

MOLDE: Klokka 14.15 tirsdag møtte Arbeiderpartiets nestleder, Hadia Tajik, og 1.-kandidat Else-May Botten pressa utafor Ålesund sjukehus. Der slapp de nyheten om at Arbeiderpartiet vil gi helsesektoren et løft de kommende fire åra.

3 nye milliarder hvert år

– Vi vil bevilge 12 milliarder nye, friske kroner til drift av norske sjukehus. Det betyr tre milliarder kroner årlig. Av potten får Helse Møre og Romsdal 470 millioner kroner til drift. Dette vil gjøre det mye lettere for helseforetaket å drifte sjukehusa i hele fylket samtidig som helseforetaket får en driftsøkonomi til å bære kostnadene det er å bygge nytt sjukehus. Sjukehusløftet kommer både Sjukehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset, det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund, Ålesund sjukehus og Volda sjukehus til gode, sier Else-May Botten til Romsdals Budstikke.

Kan låne mer fra staten

I tillegg til å tilføre helseforetaka mer penger til drift, vil Arbeiderpartiet gjøre det lettere å bygge nye sjukehusbygg ved å endre låneramma. Det samme gjelder investeringer i medisinsk-teknisk utstyr og IKT.

– I dag er ordningen sånn at helseforetak kan låne 70 prosent av byggesummen fra staten, mens 30 prosent av summen må være egenkapital. Vårt sjukehusløft innebærer at vi løfter låneandelen til 80 prosent. Da slipper helseforetaka med 20 prosent egenandel, forklarer Botten.

Hele sjukehuspakken fra Arbeiderpartiet ble presentert av partileder Jonas Gahr Støre i Tromsø tirsdag ettermiddag.

– Vårt sjukehusløft omfatter en rekke punkt; vi vil at flere pasienter skal få raskere behandling, vi vil at sjukehusa skal ha lengre åpningstider. Alle pasienter skal kunne velge det sjukehuset de vil behandles på. Satsing på velferd og helse er ett av våre hovedmål, sier Botten.

– Hvorfor ser Arbeiderpartiet det nødvendig å gi helseforetakene mer penger til drift?

– Det er fordi helseforetakene sliter med å få endene til å møtes. Vi skal ikke ta fra helseforetakene jobben med å prioritere tilbud, men vi vil gjøre jobben lettere for dem. For Helse Møre og Romsdals del vil friske penger til drift gjøre det enda tydeligere at Sjukehuset Nordmøre og Romsdal skal realiseres med oppstart 2018. Når de økonomiske rammene økes, håper vi det blir mindre krig mellom de ulike områdene i fylket. Nå har man mer penger til rådighet.

– Følger det noen bestilling med til helseforetakene?

– Naturligvis må helseforetakene ha kontroll på økonomien. Det gjelder også Helse Møre og Romsdal som vi registrerer sliter. Jeg må minne direktør Espen Remme om at Stortinget har vedtatt at det skal være stedlig ledelse ved alle sjukehus. Dette ligger som en bestilling i vår sjukehuspakke. Og bestillingen gjentas her.

– Har Arbeiderpartiet ventet til nå, halvanna uke før valget, med å fortelle om helseløftet?

– Vårt helseløft har ligget i kjømda hele tida. Det har vært en del av planen for når de ulike forslagene til Arbeiderpartiet skulle slippes. Nå var tida kommet for at partileder Jonas Gahr Støre kunne slippe nyheten om det store helseløftet.

– Helseløftet er en gladsak for hele Møre og Romsdal. Nå får helseforetaket enda mer penger og enda bedre rammevilkår for å finansiere investeringer i sjukehusbygg. Vi er stolt over å levere det vi lover, sier Else-May Botten.