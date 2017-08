– Heltidsbøndene er ikke oversett av Bondelaget

MOLDE: Bondelaget har vært uenig i regjeringens landbrukspolitikk. Møre og Romsdal bondelag med 3.300 medlemmer er også uenig i påstandene fra Vestnes-bonden Kristen Stokkeland at heltidsbøndene ikke har vært høyt prioritert.

- Sylvi ga meg 130.000 kroner mer i lønn Vestnes-bonden Kristen Stokkeland (57) er storfornøyd med lønnsomheten på gården etter at Fremskrittspartiet fikk landbruksministeren. – Takk, Sylvi, du ga meg mellom 130.000 og 150.000 kroner mer i årsinntekt, sier Stokkeland.

– Vi er sjølsagt veldig uenig i påstanden fra Stokkeland. Jeg føler at vi har jobbet godt for bønder som Stokkeland. Det er jo de største brukene som har kommet best ut av de etter at den sittende regjeringa kom til makta. Det synes vi er bra, sier organisasjonssjef Arnar Lyche i Møre og Romsdal Bondelag.

– Hvem har æren for at bøndene på de største brukene har fått solid inntektsvekst?

– Regjeringa gjorde grep i 2014, etter at Sylvi Listhaug kom inn som landbruksminister, med å sørge for at de store brukene får tilskudd per dekar og for alle dyr. Men i praksis er det Kristelig Folkeparti og Venstre som har preget landbrukspolitikken. De to partiene har plukket ned samtlige baller regjeringspartiene har spilt opp, sier Lyche.

Bøndene trenger forutsigbare rammevilkår, sier han.

– All usikkerhet med tanke på produksjon og prisen de får for produktene, er uheldig. Bondelaget var uenig i grepene regjeringen foreslo med å oppheve ostetollen og bygge ned imortvernet. Det var ikke fordi vi var imot de store driftene, men fordi vil mener landbruket må ha stabile rammevilkår over lang tid, forklarer Arnar Lyche.

Fakta viser at det under dagens regering er lagt ned færre melkebruk enn under den rødgrønne regjeringa. I dag er det 789 melkebruk i Møre og Romsdal.

– Kristen Stokkeland mener det kan skje at heltidsbøndene bryter ut av Bondelaget og starter en ny bondeorganisasjon?

– Listhaug som landbruksminister utfordret landbrukspolitikken. Det førte til at næringa samlet seg. Jeg mener bøndene står mer samla enn noen gang. Også heltidsbøndene trenger et sterkt bondelag som jobber for interessene deres. Skulle melkeprisen bonden får betalt, gå ned 1 krone literen, ville det vært katastrofe for mange bruk.

– Bondelaget skal være partipolitisk uavhengig. Likevel heier dere på Senterpartiet?

– Nei, jeg vet vi kan bli beskyldt for det. Historisk har det nok vært en kopling mellom Bondelaget og bondepartiet, men i dag har Bondelaget mange medlemmer som stemmer på ulike parti. Hvis du spør hvem vi anbefaler medlemmene å stemme på, vil jeg si at man bør stemme på parti som vil gi forutsigbarhet til bøndene i lang tid framover, svarer Arnar Lyche.