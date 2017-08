– Arbeiderpartiet mangler visjoner

Tidligere Ap-statsråd Karita Bekkemellem mener Arbeiderpartiet burde tatt tak i andre saker enn angivelig svekket økonomi og arbeidsledighet for å nå velgerne.

Til Aftenposten sier Bekkemellem at Ap er et parti som er skapt for å lede landet, særlig gjennom vanskelige situasjoner. Men med lav rente og ledigheten er på vei ned, tror hun ikke folk føler at det umiddelbart er en krise.

– Partiet mangler en stor reform og har ikke truffet med sin beskrivelse av Norge, sier den administrerende direktøren i Legemiddelindustrien.

Hun mener Ap for eksempel kunne gått inn for å gjenreise en offensiv sosial boligpolitikk.

– I dag er det svært vanskelig for unge å komme inn på boligmarkedet. Folk som skiller seg sliter med de enormt høye prisene. Dette er en sak som treffer alle deler av befolkningen i ulike livssituasjoner. Det burde være en god sak for Ap, sier hun.

Hun mener også partiet burde ha samlende reformer i helsepolitikk og se lengre framover.

– Ap må i større grad være villig til å stille spørsmål og ha visjoner for hvordan samfunnet skal utvikle seg de neste 10 til 20 årene, sier hun.

Ifølge Aftenposten deler en rekke tidligere og nåværende Ap-politikere Bekkemellems syn, uten at de ønsker å si det si det offentlig.