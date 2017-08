Storinnrykk på nyåpning

Europris-butikken i Eidsvåg gjenåpnet etter ombygging og modernisering mandag. Da var det kaffe, kaker og mange nye tilbud i forretningen.

Butikksjefen Ingrid Aasen forteller om storinnrykk. Hun hadde gleden av å kunne vise kundene den «nye» butikken som minner svært lite om den forretningen hun startet i for 17 år siden.

– Denne butikken er dessuten helt forandret i forhold til butikken slik den var før ombyggingen, sier Ingrid Aasen.

– Det blir som natt og dag i forhold til tidligere. Butikken er blitt mye finere, mer oversiktlig og forenklet, sier en fornøyd og optimistisk butikksjef.

Løft for kunder og ansatte

Hun mener moderniseringen og ombyggingen blir et skikkelig løft for kundene.

– Det blir det også for oss seks som arbeider her. Vi har fått en butikk som er langt mer systematisk bygd opp med klarere kategorier i vareutvalget, og dermed en klarere og ryddigere butikk å arbeide i. Det blir også mye lettere for kundene å finne fram til varene og tilbudene.

– Mange kunder har vært på døra her mens vi har bygd om, og det har vært bare blide fjes å se. De har hatt store forventninger til hvordan dette er blitt - og gledet seg alle til nyåpningen. De ble garantert ikke skuffet, sier butikksjefen..

Sammen med medarbeidere og en butikkflate på 1250 kvadratmeter vil hun betjene fornøyde kunder i en butikk som fint kunne gått inn i enhver serie med tema «extreme makeover».

Moderniserer hele kjeden

Hele kjeden har vært gjennom et omfattende moderniseringsarbeid. I fjor gjennomførte Europris 25 moderniseringer i eksisterende butikker. 11 nye butikker ble åpnet, mens 11 flyttet i nye lokaler. Nå var det Eidsvåg sin tur.

– Dette er det største omfanget av moderniseringer og oppgraderinger i Europris sin historie, sier administrerende direktør Pål Wibe i Europris i en pressemelding.

– Den høye takten opprettholdes i 2017 da det er planlagt 13 nye forretninger, 24 ombygginger og 9 relokaliseringer. Vi er veldig trygge på at kundene etter hvert i stadig økende grad vil merke denne forandringen av Europris- konseptet, sier Wibe.

Europris har 244 lavprisvarehus over hele landet. Forretningene selger alt fra dagligvarer til jernvarer, gaveartikler, pyntegjenstander, kjøkkenutstyr, tekstiler, garn, leker og mye annet. Kjeden omsatte i 2016 for 5,5 milliarder kroner, har over 2500 medarbeidere og gikk på børs i juni 2015. Både sentrallager og hovedkontor ligger i Fredrikstad.