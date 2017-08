Nordmøringer bak innflytterdag i Molde

Lørdag 9. september er det igjen klart for Innflytterdag i Molde Sentrum, den 13. i rekken. Arrangør er som i alle år JCI Molde, men dette året har foreningen fått hjelp fra JCI Kristiansund.

Nestleder og påmeldingsansvarlig Veronika Aabak Haugnes fra Kristiansund har tidligere bodd ni år i Molde, og ønsker å være en brobygger mellom byene.

– Begge byene er svært flotte på hver sine måter, sier Haugnes i en pressemelding.

Kan fortsatt melde seg på

Hun melder om at hittil har i overkant av 50 frivillige lag og noen bedrifter meldt sin ankomst til årets utgave av Innflytterdagen. Tidligere år har antallet ligget på noe over 60 lag, mens rekorden er 93.

– Det er fremdeles mulig å melde seg på for lag som vil vise seg frem for både nye borgere i Molde og omegn, og andre som ønsker å bli bedre kjent med hva byen har å by på. Molde har et særegent rikt og mangfoldig utvalg av frivillige lag og organisasjoner, sier Veronika Aabak Haugnes.

Carina Therese Mathisen Meek som også er fra JCI Kristiansund er ansvarlig for sceneprogrammet, og melder om at Brannbamsen Bjørnis vil opptre på scenen i år. Bjørnis er svært populær blant den yngre garde.

I tillegg er JCI Moldes Odd Inge Ekroll og Iver Brevik jr. bosatt på Nordmøre, henholdsvis Frei og Vevang.

Bankstøtte

Ekroll som er markeds- og sponsoransvarlig forteller at det som muliggjør dette arrangementet som hele lokalsamfunnet har nytte av, er støtten JCI Molde har fått fra Sparebank1 SMN.

– Hvert år siden oppstarten har banken stått stødig bak foreningen som hovedsponsor. Uten dem ville det ikke blitt noen Innflytterdag. Brevik, som forøvrig er nevø av Anne Marit Heggdal Brevik som hadde ideen til en Innflytterdag tilbake til 2005, er i år prosjektleder i prosjektgruppen som teller sju medlemmer. Vi har jobbet godt sammen helt siden vi begynte i april, og gleder oss til 9. september, sier Brevik.

Hjelp fra Italia og Danmark

Innflytterne Nina Lis Engberg fra Danmark og Anita Zizzari fra Napoli ønsker å inkludere andre innflyttere til Molde. Begge to stortrives i Molde, som de synes er en hyggelig by å bo i, og de føler seg begge godt mottatt av moldenserne.

Den eneste fra Molde i gruppen er dermed Ann Kristin Øverland. Hun har deltatt i prosjektet i flere år nå, og synes det er utrolig bra at årets prosjekt er et brobyggingsprosjekt mellom Molde og Kristiansund, og hun håper at byene snart kan bli venner og begynne å samarbeide igjen.

Innflytterpris

Hvert år siden 2010 har JCI Molde delt ut Innflytterprisen.

Denne prisen gis til en innflytter eller moldenser på grunnlag av følgende kriterier:

• Innflytteren skal ha utmerket seg med frivillig innsats og engasjement på en slik måte at det er skapt trivsel og deltagelse for flere i lokalsamfunnet.

• En moldenser skal ha utmerket seg med sin innsats overfor en eller flere innflyttere på en slik måte at det er skapt trivsel og Molde er blitt kjent som et godt sted å flytte til. Personen har informert og engasjert innflyttere til deltagelse og trivsel, eller bidratt til å legge til rette for innflyttere i Molde.

• Prisen skal synliggjøre viktigheten av at innflyttere engasjerer seg i lokalsamfunnet og at beboere tar godt i mot sine innflyttere.

• Prisen skal gis på grunnlag av aktiviteter i egen regi, eller gjennom en lokal forening/gruppe.

De som ønsker å nominere kandidater som de mener fortjener å motta årets Innflytterpris i Molde 2017 kan kontakte JCI Molde.