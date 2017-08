Kom deg ut med barna

Søndag 3.september arrangeres Kom deg ut dagen i Fræna og Rauma, samt på 144 andre steder landet over.

– Kom deg ut-dagen er Norges nasjonale turdag, en dag for alle uansett erfaring. Molde og Romsdals Turistforening inviterer til Kom deg ut dagen ved Langvatnet i Fræna og Selsetervatnet i Skorgedalen i Rauma. Her treffes barnefamilier til lek og moro, og kan teste ulike aktiviteter og tilbud, samtidig som det blir lagt til rette for grilling, opplyser Arnstein Salthammer Eide i Molde og Romsdals Turistforening i en pressemelding.

Kom deg ut – dagen er Norges nasjonale turdag, og arrangeres to ganger i året over hele landet.

Startskuddet for friluftshøsten

Målet med Kom deg ut – dagen er å gi flest mulig en smakebit på de muligheter som naturen gir, og å tilegne seg ny kunnskap.

- Vi håper at Kom deg ut – dagen kan være startskuddet for en aktiv høstsesong med turer og høsting av naturens spiskammer. Og har man lyst til å treffe nye turvenner, er dette rett dag å bli med på. Her blir det en miks av turglade små og store, sier Salthammer Eide.

Barnefamiliene strømmer ut

Medlemstallet i DNT viser en stor økning i barne- og familiemedlemmer og foreningen nådde nylig 300.000 medlemmer.

- Det er fantastisk å se hvor populært friluftsliv er akkurat nå, og medlemstallet vårt har økt med 50.000 på fire år. Dette er en helt utrolig vekst, og på årets Kom deg ut-dag ventes rekordmange 46.000 deltagere over hele landet. Vi er veldig glade for at så mange engasjerer seg for at barnefamilier skal ha et sosialt og hyggelig friluftstilbud, sier generalsekretær i DNT, Nils Øveraas.

- Vi vil inspirere alle til å komme seg ut for å oppleve en fin og sosial dag i naturen, og håper at opplevelsen kan bidra til en aktiv og god høst. Friluftsliv trenger ikke å være komplisert. De viktigste turene er de man kan gå enkelt hjemmefra, sier Øveraas.

Natt i naturen

Arrangementet kombineres flere steder med Natt i naturen, der det blir lagt til rette for at de som ønsker kan komme og overnatte. Dette gir en helt spesiell, og ikke minst sosial opplevelse, og er et fellestilbud gjennom Norsk Friluftsliv. Friluftslivets uke har også oppstart gjennom Natt i naturen.