Fare for pilotstreik og flykaos for SAS

Pilotene i tre skandinaviske pilotforeninger har sendt ut et første konfliktvarsel til SAS, etter et brudd i forhandlingene mellom partene.

Danske og norske SAS-piloter organisert i de tre skandinaviske foreningene Dansk Pilotforening (DPF), Norske SAS-flygeres Forening (NSF) og SAS Norge Pilotforening (SNF) sendte konfliktvarselet fredag 25. august, skriver det danske bransjemediet Check-In.dk.

Ifølge nettsiden kommer streiketrusselen etter at forhandlingene om en ny arbeidsavtale for pilotene har vært fastlåst lenge.

– Det har overhodet ikke vært utsikt til fremdrift i forhandlingene over sommeren – tvert imot har SAS gang på gang benyttet seg av sin tolkningsrett i forhold til gjeldende avtale til pilotenes ulempe, heter det i et medlemsskriv som Check-In.dk har fått tak i.

Ifølge Ritzau betyr streikevarselet for DPFs vedkommende at en konflikt tidligst vil kunne tre i kraft fra midnatt 11. september.

– Stor avstand

SNF-leder Jan Levi Skogvang sier forhandlingene har vært fastlåst siden mars. Organisasjonen sendte på vegne av sine 230 medlemmer melding om plassoppsigelse til Riksmekleren torsdag.

– Jeg kan ikke ta stilling til hvor reell faren for streik er per nå. Dette er foreløpig en helt ordinær melding om forhandlingsbrudd, som skjer stort sett hvert år, sier han til NTB.

Meklingen er berammet til 9. og 10. september, noe som betyr at en eventuell streik tidligst vil kunne begynne 11. september.

Organisasjonen har rundt 230 medlemmer. NSF er noe større, med sine 360 medlemmer. Også de har sendt varsel om plassoppsigelse til Riksmekleren. De er tydeligere på at det er lang avstand mellom SAS og pilotene.

– Vi har forhandlet vårens tariffoppgjør i fem måneder uten at vi har kommet til noen enighet, og avstanden er stor. Det er ingen progresjon i forhandlingene, sier leder Jens Lippestad til NTB.

Mekling

Han sier pilotene er lei av å ikke få gehør hos SAS for sine krav. Mens flyselskapet ønsker ytterligere fleksibilitet, ønsker pilotene mer forutsigbarhet og mulighet til å påvirke egen arbeidstid.

– Et av hovedkravene våre er det å kunne få mere fri i helgene, sier Lippestad.

Heller ikke han vil imidlertid si noe om hvor stor faren er for streik.

– Det kan jeg vel ikke svare på. I Norge skal vi gjennom tvungen mekling hos Riksmekleren, og da får vi se hva som kommer ut av det, sier han.

SAS bekrefter overfor VG at de har mottatt varsel fra to norske og en dansk pilotforening. Pressevakt Anna Kansell sier omfanget av en eventuell streik ikke er klart, men at SAS ønsker å unngå dette.

– Vi har som alltid en sterk ambisjon om å unngå streik. Forhandlingene pågår fortsatt, og vi har tro på at man kan løse dette ved forhandlingsbordet, sier pressevakt hun til avisen.