Beklager Høyre-reklame

I mange timer mandag lå følgende innlegg på Moldetorgets Facebook-side: "Erna er stjerne". Under sto det: " Valget står mellom trygg ledelse med Erna, eller et alternativ der Sv, De Grønne, og Rødt kan få stor innflytelse. Lik om du vil ha fire nye år med Erna som statsminister".

Beklager

Britt janne Tennøy, som er både senterleder ved Moldetorget og Høyre-politiker beklager.

– Jeg administerer både facebooksiden til Moldetorget, Molde Høyre og Møre og Romsdal Høyre, og flere andre sider. Dette skulle på en av Høyres sider. Jeg beklager at innlegget kom på Moldetorgets side. Det var en bommert, sier Tennøy.

Tennøy sier innlegget ble liggende lenge på Moldetorgets Facebook-side, rett og slett fordi hun ikke var klar over at det var lagt dit, og ingen ga henne noen reaksjon på at det lå der heller.

Fjernet

Da hun ble gjort oppmerksom på det, fjernet hun innlegget.

- Det som er synd, er at dette skader Moldetorget, og det var absolutt ikke meningen, sier Tennøy.

Britt Janne Tennøy er lokalpolitiker i Molde, og står nå på Høyres stortingsliste for Møre og Romsdal.

Permisjon

– Nettopp for ikke å blande rollene og ha klare skillelinjer, søkte jeg permisjon fra jobben som senterleder under valgkampen. Jeg jobber nå bare en dag i uka for Moldetorget fram til over valget, forklarer hun.

Tennøy poengterer at Moldetorget i likhet med andre kjøpesenter lar alle parti kunne stå på stand på kjøpesenter under valgkampen.

– Alle parti og alle velgere er velkommen, legger hun til.

Ap-politiker i Molde, Sidsel Rykhus var en av dem som hadde en kjapp kommentar på Facebook da innlegget ble delt. Til Rbnett sier hun:

– Dette var nok et uhell, og slikt kan skje. Så vidt jeg vet er alle politiske parti velkommen på Moldetorget, sier hun.