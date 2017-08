19-åring dømt for å ha voldtatt stesøsteren

Det melder NRK mandag.

Overgrepene mannen er dømt for startet da jenta var elleve år gammel. I retten forklarte den nå 16 år gamle jenta om overgrep flere ganger i uken over flere år. Den nå 19 år gamle mannen var mellom 15 og 17 år da overgrepene skjedde.

Mannen erkjente i retten at han forgrep seg på stesøsteren.

Han er også dømt for en rekke overgrep mot en annen jente han har en familieforbindelse til, samt overgrep mot en tredje jente som har vært på overnattingsbesøk.

Retten fant det straffeskjerpende at 19-åringen forgrep seg mot tre svært unge jenter, brukte tvang mot to av dem og dessuten hadde en familierelasjon til to av dem. Mannens vanskelige oppvekst trakk i formildende retning.

I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til å betale oppreisningserstatning på til sammen 395.000 kroner til de tre jentene han er dømt for å ha forgrepet seg på.