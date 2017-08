- Useriøst av Senterpartiet

Senterpartiets (Sp) Geir Inge Lien gikk før helga ut og advarte om at dersom Høyre og Fremskrittspartiet (Frp) får fortsette å regjere, vil man få en ny runde med kommunesammenslåinger.

Lien mener Høyre og Frp vil tvinge flere kommuner i Romsdal til å slå seg sammen.

– Storkommunen Romsdal neste Geir Inge Lien (Sp) frykter ny runde med sammenslåing av kommuner.

- Gedigen bløff

Stortingsrepresentant for Høyre, Helge Orten, er sterkt uenig

- Senterpartiet og Geir Inge Lien serverer egentlig en gedigen bløff. Nå må Sp begynne å snakke om egen politikk og ikke tillegge andre alle mulige slags motiv.

- Sp har faktisk selv stemt for de aller fleste kommunesammenslåingene denne våren. Kun i tilfellet med Haram, hvor vi tok i bruk unntaksmuligheten, har Sp stemt imot i vårt fylke. Jeg regner med Senterpariet stort sett har stemt ja, fordi de mener det er en god ide.

- Parodi på seg selv

- Vi ønsker at kommunene som skal slå seg sammen nå får ro og mulighet til å gjennomføre denne prosessen på best mulig måte for innbyggerne. Senterpartiet prøver nå å skape mest mulig usikkerhet og forsøker å stikke kjepper i hjulene for denne prosessen. Det blir useriøst, i alle fall når de har stemt ja til sammenslåingene selv. Det Senterpartiet driver med begynner å bli en parodi på seg selv.

- De som ønsker det selv

Geir Inge Lien mener Høyre og Frp ønsker å tvinge gjennom storkommunen Romsdal, og vil tvinge kommuner som Vestnes, Rauma og Aukra vil bli tvunget til å slå seg sammen med naboene. Også det mener Orten er feil.

- På landsbasis ser vi flere kommuner som nå er i tenkeboksen. Som ser nabokommuner slå seg sammen for å danne en sterkere enhet og som er bedre rustet til å møte morgendagen. Det gjelder nok også kommuner i Møre og Romsdal. Vi ønsker å være en garantist for de kommunene som selv ønsker å slå seg sammen. De skal få muligheten til dette på en god måte. Vi ønsker å legge til rette for de som ønsker det selv.